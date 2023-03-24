В этот раз на своей странице в Instagram артистка почтила память своего покойного отца.

Сергей Хлябич и сестра Софии Михайловны Лидия Ротару были вместе в течение 40 лет, в браке у них родилась дочь, которую назвали Софией, она же Sonya Kay. Бизнесмен, в свое время являвшийся художественным руководителем ансамбля "Черемош", в котором пели сестры Лидия, Аурика и София Ротару, ушел из жизни 24 марта 2020 года.

Соня опубликовала несколько фотографий своего папы — одну, сделанную в последние годы его жизни, а на другой он еще в молодости обнимает ее маленькую.

"Папа, прошло уже 3 года, как тебя нет вместе с нами…Мы по тебе ужасно скучаем и ты всегда в наших сердцах! Ты был лучшим папой в мире и я знаю, что ты где-то рядом! Мы тебя очень сильно любим! ❤️", – написала София Хлябич.

Единственный сын Софии Ротару Руслан Евдокименко в комментариях поддержал свою двоюродную сестру: "🙏🏼💔". Сама София Михайловна постравила сердечко под публикацией.

Украинцы также выражают соболезнования в комментариях:

"Как быстро летит время... Светлая память твоему папе, уверена, он сейчас гордится тобой";

"Как красив был твой отец. Вечная ему память и Царство небесное. 🙏".

Ранее для Софии Михайловны Ротару стал потрясением обстрел центра Киева.

Также напомним, что Леся Никитюк перепела хит Софии Ротару и сказала, есть ли от знаменитой певицы реакция.

Также сообщалось, что София Ротару отказала Кадырову - стало известно, при каких обстоятельствах.