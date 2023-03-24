Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка начала создавать и публиковать в сети юмористические и жизненные ролики, чтобы поднимать настроение и боевой дух украинцев. Так, в этот раз звезда выложила ролик, в котором узнает себя едва ли не каждая женщина.

В видео Оля рассказала: "Это в 18 кажется, что ты крутая, потому что читала камасутру. А после 30, понимаешь: ты крутая, потому что в какие бы позы ни ставила жизнь – всегда придумаешь, как получить удовольствие".

А в подписи к публикации дополнила свою мысль: "Та женщина, которая жила во мне раньше, где-то уехала. А я здесь. Дома. Бывшая Я не звонит и не пишет. И, наверное, слава Богу. Ибо так многое изменилось в сердце и вокруг, что мы бы не ужились вместе. А сил выяснить отношения нет. Я не знаю, кто это в зеркале каждое утро. Присматриваюсь. Учу. Она клевая, хоть и взгляд пока испуган. У нее добавилось морщинок, для которых я гуглю молодильные кремы. Так в 18 кажется, что ты крутая, потому что читала камасутру. А после 30, понимаешь: ты крутая, потому что в какие бы позы ни ставила жизнь – всегда придумаешь, как получить удовольствие".

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