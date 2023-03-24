На своей странице в Instagram шоумен заявил, что в свой праздничный день хочет сделать что-то полезное, поэтому обратился к украинцам с важной просьбой. Пост он сопроводил милым фото со своим сыном Марком, который в этом году отправится в школу.

"Просьба: Понимая, насколько нашим детям, особенно на прифронтовых и деоккупированных территориях важна физическая активность, которая их отвлекает, помогает восстановиться, держать себя в форме и психологически, и физически, я прошу помочь собрать на спортивный инвентарь одной из школ Черниговщины. К сожалению, не могу назвать номер, потому что она находится в 30-километровой зоне от российской границы, но есть учительница Ольга, которая постоянно занимается с детьми — и на школьных занятиях, и на кружках", — пишет Александр Педан.

Ведущий объяснил, что для полноценных уроков Оле не хватает только инвентаря на сумму 20 тысяч гривен. Поэтому он со своей ОО JuniorS займется закупкой и просит всех желающих приобщаться к сбору средств.

Кроме того, ведущий решил на такую ​​же сумму подарить спортивное снаряжение своей родной школе №24 Хмельницкого.

Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.