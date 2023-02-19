Как пишет Politeka.net, Потап - успешный украинский артист, который прославился в дуэте "Потап и Настя", а сейчас выступает под псевдонимом ПТП. Звезда еще до полномасштабного вторжения уехал из Украины и долгое время не возращался обратно. Но в конечном итоге артист нашел в себе силы приехать на Родину после чего заявил, что состоял все это время в Теробороне. А теперь Потап решил выпустить песню о волонтерах, поделившись постом в ТикТок.
"Борьба украинцев объединила лучших людей в разных уголках планеты, и все они также помогают нашей стране. Сегодня неважно украинец ты или нет – быть с Украиной значит быть достойным и честным человеком, на стороне добра и справедливости", - написал Потап.
Фанаты начали активно обсуждать песню Потапа в ТикТоке и Ютубе:
"Эта после вызывает только отвращение";
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"это просто противно, такой "музыки" не должно быть у нас...";
"Я волонтер. Мне очень досадно, что вы так к нам относитесь. Это противно!";
"Все, что ты можешь достать, патриот ты наш – это солнечные ожоги на берегах Средиземного";
"Ой… Желаю автору слушать только это звуковое изделие до конца жизни. Всем другим людям желаю никогда этого не слышно";
"Спасибо Потап. Я уже несколько лет страдаю депрессией. Но сегодня я услышал твою новую песню, и она меня вдохновила. Вдохновила покончить с жизнью";
"Спасибо господину Алексею за то, что держит уровень, как всегда после прослушивания его невероятного творчества тошнота + диарея".
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