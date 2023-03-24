Композиція «Дика Дичка» спричинила такий шквал критики, що її автор заявив, що залишає музичну кар’єру.

Свою заяву режисер і актор Руслан Ханумак зробив на сторінці в Інстаграм, пише Politeka.net.

Так, Ханумак підкреслив, що люди, які його критикують, мають на це право.

«Якщо люди пишуть хейт, значить це є їхні думки, на які вони мають право, бо живуть у незалежній країні. Я не буду йти проти народу, тому що той, хто йде проти українського народу, той завжди погано закінчує», - заявив артист.

Ханумак також зізнався,що, починаючи свою музичну кар’єру, він навіть не міг собі уявити, що буде закінчувати її саме так.

«Мені не місце у музиці та я піду з музикальної індустрії, щоб не псувати ваш музикальний смак. Хочу подякувати дівчатам і жіночкам, які знялись в мене у кліпі, це було заради вас. Ви красуні, дякую вам ще раз», - заявив Ханумак.

Також артист вибачився перед тими, кому «зруйнував життя»:

«Цією піснею, цим треком, цим кліпом і зіпсував все, що тільки можна було…».

Коментуючи заяву Ханумака, українці висвловлюють подяку артисту за те, що він, зробивши помилку, зміг це визнати:

«Такого знецінення військових дівчат ще треба пошукати . Потап волонтерів об...рав, а ви дівчат військових. Добре хоч зрозуміли, от за це дякую»,

«Моя думка, що подібний контент це дуже плоско, не несе культури, ви говорили, що цією піснею показуєте підтримку жінкам на фронті, але чомусь слухаючи цей текст відчуваєш навпаки зневагу до жінок. Руслан у своєму незмінному амплуа «запорізького пацика», час іде, невже це ще може бути комусь цікаво»,

«Дуже швидка і правильна реакція. Найгірше, коли артист відмовчується і робить вигляд, що нічого не сталося».

Деякі також зізнаються, що пісня ім сподобалась і артистів часто критикують, але це ще не привід так швидко здавитися.

Нагадаємо, українсько-американський гурт HANUMIKE випустив дуетну роботу з зіркою серіалу "Папік" Дашею Петрожицькою. Трек було присвячено жінкам в ЗСУ, які попри все, не лише залишаються найвідважнішими, а ще і найкрасивішими.

Трек викликав скандал – українців обурили слова пісні, артистів звинуватили у хайпі на темі.

«Мене як військового парамедика ваш кліп обурює. Форма вдягається або на роботу, або на похорон у багатьох. Шо це за образ жінки? Ми працюємо на передовій, поки ви таке лайно знімаєте. Танцюючі дівчатка у формі, «піксельна спідничка», обєктивізація нас до рівня танцюльок. Це жахливий кліп і пісня. Будь він не про жінок-військових, то ще модна було б просто забити, але ж ні. Мені огидно що ви вважаєте це музичним твором...».

«Що пісня , що кліп «дно».

Нагадаємо, Руслан Ханумак розлучився з дружино зі скандалом.

На галас в родині Ханумака відреагувало багато зірок.

Своє слово сказала і дружина Ханумака.