Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезона "Танців з зірками", а незадолго до полномасштабной войны вышла замуж и переехала жить в Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным видео, на котором показала необычный десерт, который нашла в одной из кондитерских в Швейцарии.

В коротком ролике счастливая Иванна показывает, а затем есть удивительный десерт, который состоит из двух шаров в цветах украинского флага – синего и желтого, а сверху покрыт шоколадной глазурью. Похоже телезвезда решила не отказывать себе в таком удовольствии, и с радостью отведала необычную вкусняшку. К тому же, судя по всему, владельцы этой кондитерской украинцы, которые работают в Швейцарии и делают такие необычные патриотические десерты.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Украина повсюду. В сердце, мечтах, мыслях и даже в десертах". А поклонники тут же принялись комментирвоать новое видео:

"Этот десерт похож на десерт зефир в шоколаде, только сделан в патриотических цветах".

"Обожаю десерты. Слюнкой подавилась, так вкусно".

"Как здорово".

"Вы очень хорошая, настоящая".

"Как круто".

"Мы вас любим".

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