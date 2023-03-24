Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая недавно объявила о разрыве отношений с главным героем шоу "Холостяк" Никитой Добрыниным, которому родила сына Льва, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала несколько милых фото, а в подписи оставила необычное послание.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена в профессиональной фотостудии, она кокетливо позирует фотографу. Перед камерой блогерша появилась в закрытом темном платье с мелким узором и ассиметричными пуговицами. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и игривая улыбка.

В подписи к публикации Квиткова написала необычный пост-откровение: "Все эти потери и достижения были действительно необходимы. Как минимум, чтобы узнать, что настоящий дом – это не о веранде и трех этажах, окнах с видом на море и мирном быте, а когда ты приходишь – выбит и убит, а тебя сажают на стул, касаются и исцеляют. Что лучшие истории, которые случались с нами, меньше поддаются описанию, зато рождают множество улыбок и внутренних мелодий, и задают новый выразительный ритм для всего, что случится с нами после. Что для искренности нужна смелость, и иногда эта правда кажется самым сложным из всего, но никогда не бывает зря. Так мы узнаем, что проблемы – устранимые, шаги – легкие. И мы не только зрители, но и сами уже маяки. Шаг на месте, два вперед".

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