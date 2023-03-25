Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая с начала войны перебралась жить на Тернопольщину, а спустя несколько месяцев вернулась в Киев и продолжила творческую деятельность, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезд выложила игривые фото в соблазнительном образе и напомнила поклонникам о своих концертах в начале апреля.

Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена в интересной локации с тусклым светом. Перед камерой она пояивлась в белой кофточке с открытыми плечами, которая только подчеркнула ее упругое декольте после пластической операции. При этом на шее у певицы тонкое изящное украшение, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и игривая улыбка.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Скучаю по тебе… Увидимся 1 апреля во Львове, 2 апреля в Тернополе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Как я уже жду".

"Анютка, ты лучшая. Пусть тебе везет с Сашей!".

"Красивая и нежная".

"Увидимся обязательно".

"Как хороша".

"А ты скрутила мою голову".

"Красотка".

"Анечка, ты прекрасна".

"Такая нежная".

"Шикарная".

"Красавица".

Напомним, "Каждый раз, как впервые": фаворитка Вакарчука Соловий показала атмосферу своих концертов.

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