Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая с начала войны перебралась жить на Тернопольщину, а спустя несколько месяцев вернулась в Киев и продолжила творческую деятельность, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезд выложила игривые фото в соблазнительном образе и напомнила поклонникам о своих концертах в начале апреля.

Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена в интересной локации с тусклым светом. Перед камерой она пояивлась в белой кофточке с открытыми плечами, которая только подчеркнула ее упругое декольте после пластической операции. При этом на шее у певицы тонкое изящное украшение, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и игривая улыбка.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Скучаю по тебе… Увидимся 1 апреля во Львове, 2 апреля в Тернополе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Как я уже жду".
"Анютка, ты лучшая. Пусть тебе везет с Сашей!".
"Красивая и нежная".
"Увидимся обязательно".
"Как хороша".
"А ты скрутила мою голову".
"Красотка".
"Анечка, ты прекрасна".
"Такая нежная".
"Шикарная".
"Красавица".

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