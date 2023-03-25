Популярная украинская спортсменка, серебренная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая в сезоне 2019 года принимала участие в шоу "Танців з зірками", чатсо делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в профиле видео, которое является обращением к Международному Олимпийскому комитету.

Как оказалось, Анна и другие украинские спортсмены вместе с 1+1 media и Министерством иностранных дел Украины записали видео, в котором обратились к Международному Олимпийскому комитету с требованием не допускать к соревнованиям в 2024 году российских и белорусских спортсменов.

"Спорт не может быть вне политики, когда идет большая циничная война. Совместно с 1+1 media, Министерством иностранных дел Украины и представителями спортивного комьюнити призываю МОК и его президента Томаса Баха не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 года. Ведь пока российские и белорусские спортсмены умалчивают о преступлениях своих государств – украинские спортсмены гибнут за свободу и независимость страны на поле боя. Террористам не место в спорте", - заявила Ризатдинова.

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