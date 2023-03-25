Популярный украинский исполнитель и музыкант Сергей Бабкин, который с начала войны уехал за границу с женой и тремя детьми, а позже вернулся, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, недавно артист рассказал поклонникам, что стал амбассадором 127 Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ, и в рамках этого почестного сотрудничества военные заказали у него песню.

Так, теперь Сергей представил эту композицию, которая была создана по заказу от военных, но которую он также посвятил все украинцам и защитникам. По словам музыканта, украинский народ с начала войны доказал миру, что желание быть свободными и волю к победе невозможно сломить. А главная наша сила, как отметил артист, в единстве.

В подписи к публикации с новой песней Бабкин написал: "В моменты, когда меня охватывает ярость, злость и ненависть к врагу, я мечтаю обладать суперсилой. Только одну, но такую, чтобы можно было вернуть жизнь всем погибшим в этой войне. Мнения об этом стали толчком к написанию этой песни. Разрушительная война сделала нас сильнее. Мы объединились, стали едины. Украинцы – светлые, добрые, искренние, откровенные люди. Путешествуя с концертами по разным городам нашей страны, я еще раз ясно почувствовал, что Украина непробиваемая. Когда наши люди объединяются, они становятся единственной стеной, которую не пробьет и не преодолеет ни одно зло. Я посвящаю эту песню каждому украинцу и каждому защитнику, защищающему ее от врага. Она полна любви и надежды на лучшие дни".

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