Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в своем Instagram яркий анонс нового выпуска развлекательного шоу с Олей Поляковой "Взрослые девочки". Как известно, с начала войны звезды попали в скандал из-за того, что выпустили несколько отснятых ранее выпусков на русском языке и продолжили снимать еще несколько тоже на русском.

Однако, после жесткой критики Оля и Маша окончательно перешли на украинский язык. Удивительно, но теперь зрители начали хвалить знаменитостей за их отличный украинский язык и органичность в кадре.

В подписи к публикации Ефросинина рассказала о новом выпуске и теме, которую они в нем подняли: "Недавно мы с вами выяснили, что нужно учиться говорить: "Нет". Но здесь такая история, что говорить: "Да" оказалось не менее хлопотным испытанием. От наших "Да" в принятии решений зависит иногда чья-то жизнь в разных смыслах. Выпуск у нас из @polyakovamusic получился очень интересный! Скорее поднимаем себе настроение по ссылке в моем профиле. Это сейчас лишним не будет! Спасибо, что вы с нами".

Тем временем украинцы в комментариях начали бурно обсуждать новый выпуск "Взрослых девочек":

"Ох, классный выпуск! И такой кайф слушать украинский язык! У вас это так круто и органично, и так смешно! Супер!".

"Кайф, девушки вы кайф. Только посмотрела".

"Это точно будет интересно. Спасибо".

"Очередной крутой выпуск! Море удовольствия! Спасибо, девушки".

"Инджой – это не то слово. Вечер пятницы, пивка и мои "Взрослые девушки". Полный релакс!".

"Обожаю ваши выпуски, давно так не смеялась. Спасибо за прекрасное настроение".

"Шикарный выпуск! Спасибо за невероятный выпуск, море положительных эмоций и хорошее настроение, которое до этого было очень не очень. Обожаю вас!".

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