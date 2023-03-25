Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны много гастролировал за границей, а затем также много выступал перед военными на передовой и в самых горячих точках, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно артист возобновил заграничные гастроли и теперь поделился кадрами с концерта в Амстердаме.

Так, судя по фотографиям, концерты Святослава проходят с полными залами и с потрясающей зажигательной атмосферой. На одном из фото можно увидеть, что в порыве выступления артист даже выбрался на колонки на сцене и мощно поет.

В подписи к публикации Вакарчук написал: "Спасибо за поддержку, Амстердам!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Спасибо за эмоции и за все, что вы делаете все эти годы".

"Спасибо за это выступление. Оно для меня был новым по ощущениям, не такой как Олимпийский, Таврические игры и Дворец Спорта. Когда я услышала голос Святослава, то слезы лились сами собой. Я словно впервые за год очутилась дома. Спасибо".

"Спасибо, что я имею гордость и безумное уважение к себе, что мир, благодаря вам всем, знает и познает Украину".

"Это было эмейзинг. Энергетика у вас безумная, как всегда".

"Спасибо за драйв! Это было невероятно".

"Спасибо вам за отличный концерт, на несколько часов забыла, что я нахожусь не в другой стране. Прекрасные эмоции. Вы невероятны".

"Большое спасибо за концерт: безумный, драйвовый, отзывчивый. Вы имеете невероятный голос, спасибо звукорежиссеру!".

Напомним, "Каждый раз, как впервые": фаворитка Вакарчука Соловий показала атмосферу своих концертов.

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