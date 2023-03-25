Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась с украинцами, что выпустила новую песню, еще и в дуэте с молодым исполнителем Александром Тесленко.
Как известно, Леся уже не впервые экспериментирует с музыкой и песнями. Так, ранее телезвезда записала саундтрек к "Ле Маршрутке", а недавно она спела в дуэте с Юрием Горбуновым украинскую народную песню, которая вошла в специальный альбом "ДНК". В этот раз звезда представила новую композицию, тоже дуэтную. Для иллюстрации поста Леся выбрала фото, где она в соблазнительном образе, однако ее начали путать со Светланой Лободой.
В подписи к публикации Никитюк написала: "Кстати, говорят, что у меня вышла новая песня. Кстати, говорят, что очень хорошая. Что вы думаете?".
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Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"А я удивилась, откуда Лобода в моей ленте?".
"Кстати, хотим сказать, что хорошая получилась песня, хорошее сочетание голосов".
"На Лободу похожа, или с моим зрением в -2 так показалось".
"Что это за 15-летний мальчик?".
"Подумала, что Лобода".
"Никогда бы не догадалась, что вы поете, Леся! Желаю вам и дальше покорять новые вершины".
"Великолепная песня".
"Я подумала, что Лобода на фото".
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