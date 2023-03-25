Звезда "Мастер Шеф" рассказала, как приготовить пхали со шпинатом и орехами.
"Для тех, кто как и я, не очень любит зелень🥬, придумали эту вкуснейшую грузинскую закуску – пхали. Надеюсь, пхали со шпинатом поменяет и ваше отношение к зелени😋", — советует Лиза Глинская.
Нам понадобятся такие ингредиенты
- грецкие орехи - 150 г (1 стакан 250 мл с горкой)
- шпинат - 400 г (2 пучка)
- петрушка - 100 г (1 пучок)
- кинза - 100 г (1 пучок)
- чеснок - 2 зубчика
- соль - по вкусу
- лимонный сок - по вкусу
- хмели-сунели - 1 ч. л. с горкой
- гранат - для украшения
Сразу залейте грецкий орех прохладной водой и оставьте на 5-6 часов, чтобы избавиться от горечи. Потом откиньте орехи на сито. У шпината уберите грубые части, промойте листья, залейте на несколько минут кипятком и также откиньте на сито. Хорошо промойте под проточной водой кинзу и петрушку.
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Два раза пропустите через мясорубку шпинат, кинзу, петрушку, орехи и чеснок. Добавьте хмели-сунели, соль, лимонный сок и перемешайте. Сформируйте из полученной массы шарики размером немного крупнее грецкого ореха. В центре каждого шарика сделайте углубление и положите в него зернышки граната.
Для подачи также можно украсить пхали листьями базилика.
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