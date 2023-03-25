Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить традиционный украинский суп «Калатуша», в котором сочетаются, казалось бы, несовместимые продукты – рыба и грибы.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

тушка минтая;

250-300 г замороженных белых грибов или 50 г сушеных;

3 ст. л. пшеничной муки;

2 моркови;

1 лук;

2 зубчика чеснока;

1 корень сельдерея;

3–5 веточек укропа;

2 лавровых листа;

5 горошин душистого перца;

75 г сливочного масла;

3 ст. л. подсолнечного масла;

соль, перец.

Сразу разогреваем духовку до 180 °C. Морковь нарезаем кольцами толщиной 1-2 см, корень сельдерея – кубиками примерно такого же размера. Перекладываем овощи на противень, солим, брызгаем сверху маслом и запекаем в духовке 30-35 минут до мягкости. Перебиваем их блендером до состояния однородного пюре.

Размороженные или сушеные белые грибы отвариваем в воде, добавив морковь, лавровый лист, перец, чеснок и разрезанный пополам лук.

Минтай размораживаем и нарезаем кусками, добавляем в грибной бульон и варим 20–25 минут, солим по вкусу. Затем готовый бульон процеживаем через сито.

На сухой сковороде на маленьком огне обжариваем муку, добавляем сливочное масло и перемешиваем лопаткой до однородной массы.

Прозрачный бульон переливаем в кастрюлю, добавляем смесь муки с маслом и хорошо все перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Провариваем несколько минут, чтобы бульон загустел. Затем кладем в бульон грибы и рыбу, при необходимости дополнительно солим.

На дно глубокой тарелки выкладываем 2 столовые ложки овощного пюре, добавляем грибную похлебку с кусочком минтая, украшаем суп веточкой укропа.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.