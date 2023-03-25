Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить традиционный украинский суп «Калатуша», в котором сочетаются, казалось бы, несовместимые продукты – рыба и грибы.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- тушка минтая;
- 250-300 г замороженных белых грибов или 50 г сушеных;
- 3 ст. л. пшеничной муки;
- 2 моркови;
- 1 лук;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 корень сельдерея;
- 3–5 веточек укропа;
- 2 лавровых листа;
- 5 горошин душистого перца;
- 75 г сливочного масла;
- 3 ст. л. подсолнечного масла;
- соль, перец.
Сразу разогреваем духовку до 180 °C. Морковь нарезаем кольцами толщиной 1-2 см, корень сельдерея – кубиками примерно такого же размера. Перекладываем овощи на противень, солим, брызгаем сверху маслом и запекаем в духовке 30-35 минут до мягкости. Перебиваем их блендером до состояния однородного пюре.
Размороженные или сушеные белые грибы отвариваем в воде, добавив морковь, лавровый лист, перец, чеснок и разрезанный пополам лук.
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Минтай размораживаем и нарезаем кусками, добавляем в грибной бульон и варим 20–25 минут, солим по вкусу. Затем готовый бульон процеживаем через сито.
На сухой сковороде на маленьком огне обжариваем муку, добавляем сливочное масло и перемешиваем лопаткой до однородной массы.
Прозрачный бульон переливаем в кастрюлю, добавляем смесь муки с маслом и хорошо все перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Провариваем несколько минут, чтобы бульон загустел. Затем кладем в бульон грибы и рыбу, при необходимости дополнительно солим.
На дно глубокой тарелки выкладываем 2 столовые ложки овощного пюре, добавляем грибную похлебку с кусочком минтая, украшаем суп веточкой укропа.
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