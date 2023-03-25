На своей странице в Instagram звезда, которая с начала полномасштабного вторжения рф серьезно занялась проблемой поиска пропавших, а также гражданских пленных, опубликовала важный пост.
"Украина в одностороннем порядке вернула россии ВСЕХ тяжело больных и тяжело раненых пленных. Что это значит? Это соблюдение Женевских конвенций! Это реализовано в партнерстве с Международным комитетом красного креста. Теперь ждем от МККК активных действий на стороне россии относительно наших пленных. Надеюсь, что время пожимать плечами и беспокоиться прошло!", — пишет Катя Осадчая.
Ведущая подчеркнула, что в это же время россия не дает сведений о гражданских пленных, не пускает МККК к пленным, не выполняет право на переписку, не возвращает наших раненых гражданских и военных, удерживает гражданских заложников, среди которых женщины, дети и тяжело больные старики возраста.
Но украинцы в комментариях к посту Екатерины Осадчей мало верят в решение этих проблем:
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"Вы знаете лучше нас, кто такие МККК, тем более от россии ничего правильного и человечного нет.. А МККК, то вообще полное разочарование!!! Только название организации, А так кажется мыльный пузырь.. ничего не делают, просто свои обязанности - НЕ выполняют!";
"На том Кресте уже давно пора поставить крест, потому что никакой из него пользы, к сожалению 😢".
Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.