На своей странице в Instagram звезда, которая с начала полномасштабного вторжения рф серьезно занялась проблемой поиска пропавших, а также гражданских пленных, опубликовала важный пост.

"Украина в одностороннем порядке вернула россии ВСЕХ тяжело больных и тяжело раненых пленных. Что это значит? Это соблюдение Женевских конвенций! Это реализовано в партнерстве с Международным комитетом красного креста. Теперь ждем от МККК активных действий на стороне россии относительно наших пленных. Надеюсь, что время пожимать плечами и беспокоиться прошло!", — пишет Катя Осадчая.

Ведущая подчеркнула, что в это же время россия не дает сведений о гражданских пленных, не пускает МККК к пленным, не выполняет право на переписку, не возвращает наших раненых гражданских и военных, удерживает гражданских заложников, среди которых женщины, дети и тяжело больные старики возраста.

Но украинцы в комментариях к посту Екатерины Осадчей мало верят в решение этих проблем:

"Вы знаете лучше нас, кто такие МККК, тем более от россии ничего правильного и человечного нет.. А МККК, то вообще полное разочарование!!! Только название организации, А так кажется мыльный пузырь.. ничего не делают, просто свои обязанности - НЕ выполняют!";

"На том Кресте уже давно пора поставить крест, потому что никакой из него пользы, к сожалению 😢".

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.