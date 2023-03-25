Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95", а ныне народным депутатом Александром Божковым. Звездная пара воспитывает двоих детей: в 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 году появился на свет младший Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась яркими кадрами из новой фотосессии, в которой она снялась вместе со старшим сыном.

"Каникулы🙈🤣👍 Все дети их ждут, а родители нет 🥲 Учитесь видеть в своей жизни прекрасное и его станет гораздо больше. Научитесь любить то, что есть. Позвольте быть теми, кем вы есть сейчас, и станете лучше. Позвольте не бояться пробовать что-то новое. Позвольте быть счастливой просто так, без причин! И наблюдайте, как меняется мир вокруг вас", — написала Анна Саливанчук под видео.

Поклонники звездной семьи в комментариях засыпали актрису и ее сына комплиментами и делятся своими мыслями о каникулах:

"Какие вы Красивые 😍 Какая красивая семья ❤️";

"Какой же он у тебя красавчик 😍";

"Старший сын-14 лет, решил ехать к бабушке на неделю, ну ок))поэтому остаемся на хозяйстве с меньшим-3 годика ❤️Желаю веселых каникул❤️Терпения и сил🙌".

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

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