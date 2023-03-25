Известная фитнес-тренер Марина Боржемская, которая принимала участие в шоу "Зважені та щасливі", смогла впечатлить фигурой на съемке.

Экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова решила порадовать атмосферными кадрами в Инстаграм, сделанными во время работы над новой фотосессией. Для нового образа Марина выбрала соблазнительный образ в мокрой одежде.

«Каждая женщина особенная. У каждой своя красота и невероятный внутренний мир. Страсть – это не обнаженное тело. Пристрастие в глазах, взглядах, движениях, ощущениях. Чувствуйте себя. Любите себя. Вы уникальны» - поделилась Боржемская.

В сети сразу выразили свое восхищение образом Марины, которая умеет правильно подобрать образ:

«Эстетично, умеренно эротично..; Хорошо, чувственно, страстно; Три раза перематывала, охотно посмотрела бы кино с вашим участием. Такая грациозная, такая красивая;

Мариночка, вот прям ничего лишнего😌 самая красота и обаяние❤; О страсти это точно не обнаженное тело, очень точно; это очень сильно».

Боржемская также ранее подметила, для поддержания иммунной системы необходимо употреблять в пищу здоровую пищу и избегать нездоровых продуктов. Также важно обращать внимание на недостаток витамина D и потреблять продукты, содержащие его в достаточном количестве.

Правильное питание перед физической активностью помогает сохранить энергию и увеличить производительность тренировок.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.