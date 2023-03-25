В сторис на своей странице в Instagram ведущий рассказал, что дружит со Светланой Лободой уже много лет.

"Еще со времен, когда я работал на ХитФМ, а это давно, как вы понимаете. Да, наши семьи очень близки. Так было, есть и, я надеюсь, так будет", - пишет Анатолий Анатолич.

Шоумен подчеркнул, что его семья и семья Лободы, которая крестила его старшую дочь, всегда вместе в важные моменты жизни, и показал архивное фото, где певица держит на руках его сына Нила сразу после рождения.

"Я буду откровенным, я не знаю, как сложились бы наши отношения после 24 февраля, если бы Лобода не выступила против войны. Но в первый день войны мы были на связи, и я был уверен в том, что она не станет одной из тех, кто сейчас в россии продолжает делать вид, что мы вне политики. Поэтому не очень понимаю хейт. Лучшая певица всех премий россии признает, что это было ошибкой, что была глупенькой, переходит на украинский язык, пишет песни на украинском, помогает своему родному городу Ирпень. В то время, когда лорак, повалий, тодоренко, асти, лолита, королева, бадоева, елка, туриченко, рева и другие продолжают петь в москве. Но здесь украинцы хейтят не их, а Лободу. Люди, люди...", – заявил Анатолий Анатолич.

Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".