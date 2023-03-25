Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина недавно рассказала, что уже подготовила с Ольгой Поляковой очередной выпуск "Взрослых девочек", в котором они обсудили много важного (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца). Многие люди на нашей планете знакомы с мучительным выбором при принятии сложных решений.

Нужно выбрать между двумя или более вариантами, взвесить все за и против, посоветоваться с другими или переложить ответственность на кого-то другого. В новом выпуске "Взрослых девушек" они делятся своими ответами на эти вопросы и рассказывают о своих собственных примерах.

«Мой муж знает, что мне никогда нельзя давать выбор. Вот не говорит мне: ты пойдешь со мной в магазин, и мы начнем что-то выбирать. Такое бы тянулось годами… Я так в магазины не хожу, я решение принять не могу. Эту кофточку или эту?

Вот Вадик в этом году подарил мне пуховик, а я смотрю на него и думаю: я б его никогда в жизни не купила. Я б думала, а надо ли мне он, а капюшон, а застежки? А так он дал мне его, я его одела и уехала в Швецию. А там так холодно было! И я думаю: Боже, какое счастье, что за меня приняли такое решение! Всегда, конечно, так нельзя. Но это моя прям проблема – не могу сама ничего решать» - поделилась Полякова.

Напомним, "Каждый раз, как впервые": фаворитка Вакарчука Соловий показала атмосферу своих концертов.

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