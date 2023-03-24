Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая имеет свой телепроект на телеканале "ДОМ", а несколько месяцев назад обосновала именной благотворительный фонд, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась очаровательным видео, пронизанным весенним вайбом.

Как видно, в ролике Лилия запечатлена на прогулке, при этом в кадре можно увидеть фотографа, который тоже снимает звезду. Перед камерой она появилась в стильном образе – длинной бежевой юбке, белой блузке и ярком разноцветном пальто, которое как будто переливает с настроением телезвезды. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и мечтательный вид.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Схватила день за луч солнца". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Благодарю вас за смелость и красоту".

"Красивая, уверенная в себе женщина, и очень счастливая".

"Мисс женственность!".

"Красавица наша".

"Очень хорошая".

"Какая вы красивая, красавица молодец, так держать!".

"Очень приятно смотреть на красивую и уверенную женщину".

"Вы такая очаровательная! Очень классное пальто".

"Очень красивое пальто, вам идет".

"Вы наше солнышко. Хочу вас обнять".

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