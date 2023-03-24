Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая имеет свой телепроект на телеканале "ДОМ", а несколько месяцев назад обосновала именной благотворительный фонд, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась очаровательным видео, пронизанным весенним вайбом.

Как видно, в ролике Лилия запечатлена на прогулке, при этом в кадре можно увидеть фотографа, который тоже снимает звезду. Перед камерой она появилась в стильном образе – длинной бежевой юбке, белой блузке и ярком разноцветном пальто, которое как будто переливает с настроением телезвезды. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и мечтательный вид.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Схватила день за луч солнца". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Благодарю вас за смелость и красоту".
"Красивая, уверенная в себе женщина, и очень счастливая".
"Мисс женственность!".
"Красавица наша".
"Очень хорошая".
"Какая вы красивая, красавица молодец, так держать!".
"Очень приятно смотреть на красивую и уверенную женщину".
"Вы такая очаровательная! Очень классное пальто".
"Очень красивое пальто, вам идет".
"Вы наше солнышко. Хочу вас обнять".

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

Масштабная атака дронов, есть попадания: известно о последствиях и как будет работать транспорт

Весна покажет характер украинцам: в Украине ударят морозы, дождь превратится в снег

С места трагедии таинственно исчезло важное доказательство, мама курсанта бьет тревогу: "Расписал там все, как было..."

Сотни дипломатов рф выгнали из Европы, жены истерят: «Мы приехали, работы нет»
Показать еще

Напомним, "Что дальше?": Эллерт из "Холостячки" на примере рассказал, что ждет человечество в будущем.

Как сообщала Politeka, "В любом возрасте и статусе": Барских повеселил и растрогал видео, как к нему приехала мама.

Также Politeka писала, что "Что за Лара Крофт?": Квиткова после разрыва с Добрыниным удивила новой внешностью, фото.