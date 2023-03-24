Популярная украинская певица Христина Соловий, которая была подопечной Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а с начала войны много гастролирует с благотворительными концертами, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательными кадрами со своего выступления в Киеве.

Как оказалось, новый украинский концерт Христины проходил в Октябрьском дворце, и судя по фото, она собрала полный зал благодарных зрителей и слушателей. Так, на одном из фото певица запечатлена вместе со своими музыкантами, они стоят спиной к камере и лицами к залу. На еще одном снимке артистка снята в луче прожектора, можно заметить, что на ней красивое розовое платье, и она тянет микрофон к залу, тогда как там люди начали зажигать фонарики на телефонах.

В подписи к публикации Соловий написала: "Киев, зажгли мое сердце. Каждый раз, как впервые. Люблю до безумия!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"И мы вас любим. Спасибо за незабываемый вечер!".

"Это было невероятно. Спасибо!".

"Спасибо за волшебный вечер!".

"Ты – волшебная".

"Кристина, спасибо за отличный концерт".

"Невероятно".

"Спасибо за отличный концерт!".

"Спасибо за отличный концерт. Ты невероятная!".

"Концерт был суперовый".

"Очень-очень красиво".

"Спасибо за концерт!".

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