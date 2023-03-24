Популярная украинская певица Христина Соловий, которая была подопечной Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а с начала войны много гастролирует с благотворительными концертами, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательными кадрами со своего выступления в Киеве.
Как оказалось, новый украинский концерт Христины проходил в Октябрьском дворце, и судя по фото, она собрала полный зал благодарных зрителей и слушателей. Так, на одном из фото певица запечатлена вместе со своими музыкантами, они стоят спиной к камере и лицами к залу. На еще одном снимке артистка снята в луче прожектора, можно заметить, что на ней красивое розовое платье, и она тянет микрофон к залу, тогда как там люди начали зажигать фонарики на телефонах.
В подписи к публикации Соловий написала: "Киев, зажгли мое сердце. Каждый раз, как впервые. Люблю до безумия!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"И мы вас любим. Спасибо за незабываемый вечер!".
"Это было невероятно. Спасибо!".
"Спасибо за волшебный вечер!".
"Ты – волшебная".
"Кристина, спасибо за отличный концерт".
"Невероятно".
"Спасибо за отличный концерт!".
"Спасибо за отличный концерт. Ты невероятная!".
"Концерт был суперовый".
"Очень-очень красиво".
"Спасибо за концерт!".
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Скрывает большую угрозу": раскрыта тактика россиян, которые "исчезли" из Новой Каховки
С места трагедии таинственно исчезло важное доказательство, мама курсанта бьет тревогу: "Расписал там все, как было..."
Много пожарных, двор усеян обломками: кадры с места мощного взрыва в Кропивницком
"Россияне выдыхаются": сделано заявление относительно контрнаступления ВСУ и ситуации в Бахмуте
Напомним, "Что дальше?": Эллерт из "Холостячки" на примере рассказал, что ждет человечество в будущем.
Как сообщала Politeka, "В любом возрасте и статусе": Барских повеселил и растрогал видео, как к нему приехала мама.
Также Politeka писала, что "Что за Лара Крофт?": Квиткова после разрыва с Добрыниным удивила новой внешностью, фото.