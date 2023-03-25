По словам ведущей, трое несовершеннолетних жителей села Верхние Ворота заманили свою подругу сначала во двор одного из подростков, а затем в подвал.

Мара Ефросинина рассказала в Инстаграм, как три подростка, обвиняемых в групповом изнасиловании 14-летней односельчанки, были приговорены к двухлетнему испытательному сроку Воловецким районным судом.

Они заманили свою подругу в подвал, где ее изнасиловали и сняли происходящее на видео с целью шантажа. Видео было опубликовано в интернете и показано одноклассникам в школе. Бабушка девушки вызвала полицию, и все трое были признаны виновными на суде. Одноклассницы отметили, что после происшествия потерпевшая стала мрачной и замкнутой, и очень тяжело переживает произошедшее.

Судья Оксана Софилканыч присудила каждому из насильников по пять лет лишения свободы, но решила освободить их от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года. Она ссылалась на положительные характеристики, выданные им службой по делам детей и классными руководителями. Педагоги школы, которую посещали насильники, не сообщили о проблемах с их поведением и считают наказание слишком суровым.

Таким образом, жертва изнасилования будет вынуждена продолжить обучение вместе с своими насильниками, если ее законные представители не обжалуют решение суда в Закарпатском апелляционном суде в течение 30 дней.

Мария Ефросинина была поражена, добавив лично: "Сколько стоит совесть этих учителей?". Надя Дорофеева также не смогла сдержать эмоций и высказалась.

«А можно как-то привлечь внимание к этому делу??? И наказать и ребят и судью за взятку!; Ну ясно что у девушки одна бабушка, а ребята наверняка из «почтенных» семей; Если бы это была дочь судьи, то ''друзья'' сели на пожизненный срок; Здесь педагогам минимум по 2 года условного с закрытием дороги в школу навсегда» - поддержали в сети.

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