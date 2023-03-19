Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, которая замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. У пары есть двое детей - Нана, которой сейчас 19 лет и она не любит, когда ее мать показывает в своих социальных сетях, а также 8-летний сын Александр. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения активно освещает происходящее в стране и руководит благотворительным фондом.

Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ефросинина показала своего сына возле поляны цветов, где мальчик присел на корточки. Видимо, Александр не настолько категоричен старшей дочери и не против, чтобы мама делилась фотографиями с ним.

"Сынок", - лаконично подписала фото Маша.

"Все мои прошлые сторис тупо просто снесли. Кажется, Мэта уже просто душит украинцев просто так, на всякий случай. Ведь после каждого забаненного сторис ты сидишь в тренче-невидимке несколько дней и должен выпрашивать реакции у фолловеров. Поэтому вот вам сын и цветы", - написала Ефросинина под еще одним сторис

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