Как рассказала солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая, в Остине очень поддерживают Украину и по городку можно увидеть украинские флаги.

Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая побывала в США, где взяла участие в музыкальном фестивале South by Southwest. Это было настоящим испытанием для артистки, ведь времени на подготовку совсем не было. На своей странице в Инстаграм знаменитость показала кадры с поездки.

В частности, Александра Зарицкая успела не только выступить в Остине штата Техас. Также артистка прогулялась по улочкам, где насладилась пейзажами и даже увидела афиши своего выступления. К счастью, погода выдалась неплохая и знаменитость позировала в по-весеннему легкой одежде.

Как рассказала солистка украинской группы "KAZKA", в Остине очень поддерживают Украину и по городку можно увидеть украинские флаги. Артистке там очень понравилось и она не против снова туда полететь.

"Дорогой домой просматривая кучу фоток и видео, уже начинаю скучать по этой большой деревне) там кайфово) но дома лучше", - поделилась Александра Зарицкая.

Подписчики исполнительницы сделали ей несколько комплиментов в комментариях под фото: "Ты наше солнышко, рады за вас!", "Ты крутая! Удачи", "Вы невероятна! Я очень рада встречи с Вами", "Прикольное местечко, хотелось бы там побывать".

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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