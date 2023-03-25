Jerry Heil в прошлом году приняли на обучение в американский колледж Беркли, где она учится писать музыку для фильмов. Параллельно певица гастролирует по разным странам, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

Сейчас же артистка наконец-то приехала в Украину и встретилась со своей семьей. На своей странице в Instagram Яна разместила трогательные кадры с самыми родными людьми.

"В семье всегда кто-то исполняет роль клея. Кто-то, вокруг кого объединяются, к кому съезжаются, кто склеивает сотню родственников со всех уголков Украины. Раньше эту задачу филигранно выполняла моя бабушка Женя. Мы, как пчелы на мед, слетались на ее пирожки, вареники, на ее попечительство и наши общие песни за столом. Бабушки уже несколько лет нет. Но традиция объединяться, слава Богу, осталась. Теперь мы собираемся у нас и кажется, что роль склеивателей перебрали мы с мамой. Мам, в следующий мой приезд напеки, пожалуйста, бабушкиных пирожков, но без глютена, с фруктовым киселем, но без сахара 😄🙏🏽💛", - написала Jerry Heil под фотографиями.

Поклонники в комментариях поддержали артистку. На публикацию отреагировали также многие знаменитости, среди которых Леся Никитюк, Алена Алена, Тарас Цымбалюк, Вера Брежнева, Слава Демин.

Напомним, что произошедшее с Jerry Heil ошеломило Надю Дорофееву, Викторию Булитко и других звезд.

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