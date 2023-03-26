Илона Гвоздева расплакалась, когда говорила о сыне Доминике, а после этого уже показала, как должна выглядеть сильная украинская женщина.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева победительница "Танців з зірками" со слезами на глазах рассказала, на какие жертвы идет ради карьеры. Так, она призналась, что очень обеспокоена тем, что не может уделять все свое внимание воспитанию двоих детей. После этого признания она показала в Инстаграм, какой должны быть сильная женщина.

В частности, Илона Гвоздева расплакалась, когда говорила о сыне Доминике, который сейчас живет у мамы артистки. Она мечтает, чтобы рядом с ней были дети и она начнет не по телефону видеть их достижения и результаты, слышать первые слова, яркие события, а разделять их с ними.

На следующих фото, она показала сильную женщину в фиолетовом деловом костюме. Более того, хореограф растегнула пиджак, под который ничего не стала надевать. Перед камерой знаменитость принимала разнообразные смелые позы.

"Вот она настоящая украинская женщина! Вчера слезы, уныние и отчаяние, а сегодня снова сильна и снова в бой", - подписала под снимками Илона Гвоздева.

Фолловеры засыпали ее комплиментами после увиденных фото: "Ого, Илонушка. Крутая", "Фантастическая и стильная украиночка!", "Огонь просто", "Ты его посылаешь даже с фото!!! Класс!".

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.