MamaRika, Анастасия Кочетова, была готова идти продавать вещи на рынок, потому что не имела денег.

Украинская певица MamaRika, Анастасия Кочетова, в интервью каналу Stand Up Battle Club , рассказала правду о самом плохом периоде в жизни.

“Это был просак между “Американским шансом” и “Фабрикой” потому что я застряла. Мы уехали на большой проект. Я победила, мы вернулись тогда с Дорофеевой с Надюхой. И нам казалось, что мы уже все нам теперь все двери открываются”, - вспоминает MamaRika.

Она рассказала, что после США и пришлось вернуться домой в Червоноград, потому что у нее не было предложений по работе.

“Нас распустили по домам. В Червоноград я приезжаю домой, а эфиры с опозданием показывают. Я уже без бабла в заднице полной понимаешь, что я сейчас пойду реально на рынок что-то продавать потому что у меня нет денег, а меня показывают по 1+1 в Prime Time типа где я в Америке со Стиви Вандером пою”, - вспоминает MamaRika.

Она рассказывает, что в то время была в очень плохом психологическом состоянии.

“Я была в плохом плане с депрессивной точки зрения типа. Я ушла в загул. Я помню, я просто уничтожала себя, как предписывала за то, что я такая вот никчемная, что типа оно ничего не сработало, оно ничего не дало”, - вспоминает MamaRika.

Напомним, MamaRika (Анастасия Кочетова), украинская певица, родилась 13 апреля 1989 в городе Червоноград Львовской области.

Петь начала с детства, впоследствии окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко. В 14 лет победила на конкурсе "Красная рута".

MamaRika победила в телепроекте «Американский шанс» (США, Лос-Анджелес) под руководством продюсера Дэвида Джанка, известного своим вкладом в карьеру многих артистов шоу-бизнеса. Ее певческий талант оценили Стиви Вандер, Брайан Макнайт, Эрик Робертс.

В 2009 году стала финалисткой вокального талант-шоу "Фабрика звезд-3" под псевдонимом "Эрика" и получила титул серебряного призера суперфинала шоу.

Кроме того, MamaRika также работала над разными проектами, включая озвучку мультфильма «Рио».



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