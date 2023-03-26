Недавно Ксения показала фото с преображением и поделилась историей об избавлении от девити лишних кг. Многие не оценили решение 33-летней актрисы, а также раскритиковали ее фигуру и ее 48 кг.

Звезда отвечать на хейт не стала, вместо этого продолжая уверенно показывать, как изменилась. В этот раз Мишина доказала, что ей еще есть чем впечатлить.

«По субботам можно 😈» - лаконично написала Ксения.

В сети разразились споры:

«Невероятная молодочка!; Вы мне нравитесь, но это слишком откровенно; Если бы это было действительно красиво, то в комментариях было бы много комплиментов от мужчин, а так, они просто удерживаются, чтобы не обидеть;

У меня возникает желание Вас накормить); Катастрофа, а не фигура. Так хороша была женщина; А вот интересно, вы не думали, как на эти фото будет смотреть ваш сын? Женщины остановитесь».

Недавно Мишина призналась, как именно она сбросила девять кг, теперь после "трансформации" она всячески напоминает об этом. По словам артистки в Инстаграм, не только комплименты можно увидеть в ее адрес, но ее это не задевает.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.