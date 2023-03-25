Известный украинский дизайнер Андре Тан привел несколько примеров, как модные дома удивляли своих поклонников и критиков неповторимыми шоу.

На своей странице в Instagram модельер показал свой топ-5 культовых фэшн показов (чтобы посмотреть кадры, пролистайте новость до конца).

Один из таких, по словам Андре Тана, Thierry Mugler Сouture 1995. В 1995 году Тьерри Мюглер устроил огромное представление в парижском Зимнем цирке по случаю 20-летия своего Дома. В этом шоу приняли участие Джерри Холл и Кармен Делль'Орефиче, а Пэт Кливленд в образе Девы Марии спускалась из-под купола. В финале зрителей ждало выступление Джеймса Брауна под дождем из конфетти.

Еще одно впечатляющее шоу - Christian Dior Couture 2007. Джон Гальяно устроил в Версальской оранжерее по случаю 10-летия своей работы в Christian Dior и 60-летия самого Дома действительно экстравагантное шоу, где модели дефилировали в фантастических платьях самых романтичных оттенков. Показ специально устроили там, где когда-то жила Мария-Антуанетта – в Версале.

Также украинского дизайнера поразило последнее шоу Alexander McQueen. В 2009 году на Неделе моды в Париже Александр МакКуин представил коллекцию под названием "Атлантида Платона", ставшую наиболее обсуждаемой работой сезона весна-лето 2010. Во время показа на огромном экране выводились картины сотворения мира, бурных вод, движений змей. Под этот видеоряд на подиум выходили модели в комплектах с принтами кобры, фантастических рыб и животных.

Еще Андре Тан отметил последнюю коллекцию Louis Vuitton, созданную Марком Джейкобсом. После 16 лет совместной работы на прощание дизайнер создал беспрецедентный перформанс, основной темой которого стала черная нео-готика.

"5. Супермаркет Chanel. В 2014 году, на показ осенне-зимней коллекции Модного дома Chanel захотел быть поближе к народу и пригласил зрителей на показ в супермаркет. Дом хотел обратить на себя внимание молодой аудитории, и поэтому Карл Лагерфельд сделал настоящий театральный спектакль между полками с продуктами. Медленно пройдясь между разными товарами, модели вышли на подиум", — добавил дизайнер.

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