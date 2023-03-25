Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет "Холостяк" и "Холостячка", его супруга продолжает активно делиться кадрами в сети.

Жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина продолжает воспитывать с ним троих маленьких сыновей, активно делится советами в Инстаграм и впечатляет образами. В этот раз она поделилась, как хорошо иногда одохнуть от мужчин.

«Когда дети с папой, то можно и выйти в люди 😄 ненадолго, правда, но можно 👏 иногда это нам, девушкам, так надо) соглашаетесь?» - поинтересовалась Кристина.

В сети начали рассуждать:

«Такая натуральная красота, любо посмотреть 😍; И как же вас муж одну отпустил! Такую красавицу…; Ваш стиль; Разгруженная мама = любящая и адекватная мама;

Вы как всегда красавица))очень нравиться ваш стиль😍; Как вы можете так вести себя, когда столько горя .. вокруг; Молодец, что уделяете время лично на себя».

Ранее жена украинского телеведущего Кристина Решетник вспомнила период, когда она носила своих детей, а также рассказала, хочет ли еще детей.

Кристина Решетник вспомнила период, когда она носила своих детей. Как оказалось ей было легко выносить каждого сына. Но все же тяжелый этап также был - он случился во время последних деней всех трех беременностей.

Напомним, что Жена Решетника покорила непривычным для нее стилем

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