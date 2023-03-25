Жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина продолжает воспитывать с ним троих маленьких сыновей, активно делится советами в Инстаграм и впечатляет образами. В этот раз она поделилась, как хорошо иногда одохнуть от мужчин.
«Когда дети с папой, то можно и выйти в люди 😄 ненадолго, правда, но можно 👏 иногда это нам, девушкам, так надо) соглашаетесь?» - поинтересовалась Кристина.
В сети начали рассуждать:
«Такая натуральная красота, любо посмотреть 😍; И как же вас муж одну отпустил! Такую красавицу…; Ваш стиль; Разгруженная мама = любящая и адекватная мама;
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Залужный отметил второклассницу из Ивано-Франковска, фото: "Аня мечтала о..."
Увязли окончательно и бесповоротно: эксперт рассказал, что сейчас на самом деле происходит в Бахмуте
Освобождение Новой Каховки: какие «бонусы» обретут ВСУ после успеха
Выживших придется отпустить: Пригожин собирается покинуть Украину, ему "закрыли кран"
Вы как всегда красавица))очень нравиться ваш стиль😍; Как вы можете так вести себя, когда столько горя .. вокруг; Молодец, что уделяете время лично на себя».
Ранее жена украинского телеведущего Кристина Решетник вспомнила период, когда она носила своих детей, а также рассказала, хочет ли еще детей.
Кристина Решетник вспомнила период, когда она носила своих детей. Как оказалось ей было легко выносить каждого сына. Но все же тяжелый этап также был - он случился во время последних деней всех трех беременностей.
Напомним, что Жена Решетника покорила непривычным для нее стилем
А еще Politeka сообщала, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья