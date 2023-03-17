Жена украинского телеведущего Григория Решетника несмотря на очень напряженные дни, она всегда в прекрасном настроении, бодра и весела, причем не только перед камерами, но и когда камеры выключены. С приходом весны и без того всегда стильные и эффектные наряды Кристины Решетник стали немного светлее - так, она показала в Instagram новый, невероятно нежный и элегантный образ.

Кристина Решетник запечатлена в отделе магазина одежды. На ней стильный наряд: прямые серые брюки, бомпер в тон, свитер, белая блуза, а сверх она набросила светло-бежевое пальто с большими темными пуговицами.

Дополняют эффектный лук коричневая сумочка через плечо и необычная для нее прическа - она накрутила волосы в красивые волнистые локоны.

"Необычный стиль для меня, но мне нравится", - прокомментировала свой лук Кристина Решетник.

В комментариях пользователи сети не забывают восхищаться стильным весенним образом жены Решетника: "Крис, какая ты хорошая", "Какая же ты милая", "Не только очаровательная и эффектная женщина, но и прекрасная жена и мать! Вдохновляете украинок на эксперименты и в дальнейшем! Незабываемой Вам весны!", " Какая красота!! Вам так идут эти оттенки".

Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.