Недавно Ксения ответила на массовый хейт, касающийся ее внешности и похудевшей фигуры. После этого звезда добавила, что продолжит работать над собой и всех недовольных просит обратить внимание на себя.

В этот раз Ксения снова обратила внимание - она правда изменилась за эти четыре месяца, и дело не только в том, что она сбросила девять кг, но и во всей трансформации в целом. Также напомнила Мишина о том, как позаботиться о фигуре лучшим способом.

«Некоторые явно следят за моей трансформацией. Спасибо очень! Кстати, вот еще одно продуктивное упражнение для вашего плоского животика – вакуум. У меня каждое утро обязательно, кроме этих дней. 5 подходов по 25 с. Сначала было тяжело, а потом понимание придет» - рассказала Мишина.

Недавно Ксения показала фото с преображением и поделилась историей об избавлении от девити лишних кг. Многие не оценили решение 33-летней актрисы, а также раскритиковали ее фигуру и ее 48 кг.

Звезда отвечать на хейт не стала, вместо этого продолжая уверенно показывать, как изменилась. В этот раз Мишина доказала, что ей еще есть чем впечатлить.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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