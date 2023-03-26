На своей странице в Instagram артист опубликовал послание своему покойному отцу, после смерти которого прошло уже 40 дней.

"Моему Отцу. Ты танцевал и улыбался, а я радовался больше жизни. Ты поучал и был рядом, а я впитывал в себя твои знания и прислушивался. Мы могли не созваниваться неделями, но всегда были на связи, где-то на высшем уровне. Мы могли общаться с тобой часами... Лучшего рассказчика я не встречал в своей жизни. Твои золотые руки. Ты творец. Ты мечтатель. Ты философ. Лучший кулинар. Музыкант… Тебе все было по силам, когда ты горел желанием достичь. Ты дарил любовь и получал ее", - пишет Дмитрий Каднай.

Пост музыкант сопроводил редкими кадрами с папой, в том числе и с паркета шоу "Танці з зірками", где отец артиста принимал участие в одном из эфиров, а также своим детским фото.

"У тебя всегда была мечта, до самых последних секунд. Теперь я забираю это желание себе и обещаю всегда ему следовать! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает. Если бы ты знал, как сильно мы связаны. Эти 40 дней без тебя словно целая вечность. Я не хочу тебя отпускать, но отпускаю. Я не смогу сказать тебе лично всего, что хочу, но всегда буду говорить с тобой во снах и своих мыслях. Ты моя музыка. Ты есть любовь и свет. Ты навсегда будешь в мне. Ты часть меня. Я люблю тебя, Па", - добавил Дмитрий Каднай.

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