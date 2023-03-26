Елизавета Глинская рассказала, как приготовить быстрый шоколадный кекс.
"А вы знаете, что за 3 минуты можно приготовить шоколадный кекс?🍫 Сейчас покажу как😊 Дети от него в восторге!😋", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты (в расчете на 2 формочки):
- 40 г черного шоколада (56%)
- 30 мл молока
- 1 яйцо
- 30 г сахара
- 5 г какао-порошка
- соль
- 2 г разрыхлителя
- 30 г муки
- 30 г сливочного масла
Готовится кекс очень просто. Сперва поместите шоколад, сливочное масло и молоко в сотейник и растопите до однородной консистенции. Отдельно соедините муку, разрыхлитель и какао-порошок, просеянный через сито, добавьте соль и перемешайте. Яйцо с сахаром смешайте и перетрите венчиком.
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Соедините яичную массу с шоколадной, перемешайте. Затем добавьте сухие ингредиенты и хорошенько перемешайте все до однородной консистенции. Разлейте тесто по формам и отправьте в микроволновку на 3 минуты на мощности 700 Ватт. Если нет микроволновки, то кекс можно выпекать в духовке, разогретой до 165-170°С, в течение 12-15 минут.
Украинцы в комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской:
"Рецепт просто супер. На завтрак с кофе просто ммммммм!";
"Делала уже несколько раз, теперь этот кекс мой любимчик! Одна проблема, невозможно остановиться - вкусно! Заменяю муку на молотый миндаль и сахар на стевию и открываюсь по полной!";
"Это лучший кекс в микроволновке, который пробовала делать!".
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