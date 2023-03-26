Елизавета Глинская, которая была победительницей и судьей нескольких сезонов проекта "Мастер Шеф", поделилась элементарным рецептом для любителей сладенького.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить быстрый шоколадный кекс.

"А вы знаете, что за 3 минуты можно приготовить шоколадный кекс?🍫 Сейчас покажу как😊 Дети от него в восторге!😋", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты (в расчете на 2 формочки):

40 г черного шоколада (56%)

30 мл молока

1 яйцо

30 г сахара

5 г какао-порошка

соль

2 г разрыхлителя

30 г муки

30 г сливочного масла

Готовится кекс очень просто. Сперва поместите шоколад, сливочное масло и молоко в сотейник и растопите до однородной консистенции. Отдельно соедините муку, разрыхлитель и какао-порошок, просеянный через сито, добавьте соль и перемешайте. Яйцо с сахаром смешайте и перетрите венчиком.

Соедините яичную массу с шоколадной, перемешайте. Затем добавьте сухие ингредиенты и хорошенько перемешайте все до однородной консистенции. Разлейте тесто по формам и отправьте в микроволновку на 3 минуты на мощности 700 Ватт. Если нет микроволновки, то кекс можно выпекать в духовке, разогретой до 165-170°С, в течение 12-15 минут.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской:

"Рецепт просто супер. На завтрак с кофе просто ммммммм!";

"Делала уже несколько раз, теперь этот кекс мой любимчик! Одна проблема, невозможно остановиться - вкусно! Заменяю муку на молотый миндаль и сахар на стевию и открываюсь по полной!";

"Это лучший кекс в микроволновке, который пробовала делать!".

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