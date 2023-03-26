В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник похвасталась видом в простом, но элегантном образе, в котором она пришла на открытие модного магазина в Киеве.
"За 5 мин собрала лук)) джинсы, рубашка, каблуки и тренч - то, в чем идеально себя чувствую)) Оцените мой выбор ❤️ or 😏?", - написала жена ведущего под фотографиями.
Григорий Решетник в комментариях поддержал свою жену: "❤️😍😘💐".
Поклонники звездной пары также засыпали Кристину комплиментами и удивляются, как ей удается сохранять идеальную фигуру даже после рождения троих детей:
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"Мама трех сыновей!!!!";
"Хороший лук, просто и Вам очень подходит";
"Класс, но обожаю, когда Вы в платьях! Но Вам подходит все💖";
"Я тоже обожаю такие стильные образы 👍 это по моему вкусу тоже";
"Я бы заменила эту модель джинсов на клеш, было бы очень круто под каблук 😍🙌";
"Вы такая красивая и стройная! Как вам удается быть такой худенькой?".
Жена Григория Решетника также поделилась впечатлениями от этого мероприятия.
"Концентрация женской энергии на один кв метр зашкаливает 💗 Когда открываются новые женские магазины в такое сложное время, это всегда вдохновляет 🌸", - признается Кристина.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.
Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.