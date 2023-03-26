Жена ведущего популярных шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григория Решетника показала, какой образ подобрала себе всего за 5 минут.

В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник похвасталась видом в простом, но элегантном образе, в котором она пришла на открытие модного магазина в Киеве.

"За 5 мин собрала лук)) джинсы, рубашка, каблуки и тренч - то, в чем идеально себя чувствую)) Оцените мой выбор ❤️ or 😏?", - написала жена ведущего под фотографиями.

Григорий Решетник в комментариях поддержал свою жену: "❤️😍😘💐".

Поклонники звездной пары также засыпали Кристину комплиментами и удивляются, как ей удается сохранять идеальную фигуру даже после рождения троих детей:

"Мама трех сыновей!!!!";

"Хороший лук, просто и Вам очень подходит";

"Класс, но обожаю, когда Вы в платьях! Но Вам подходит все💖";

"Я тоже обожаю такие стильные образы 👍 это по моему вкусу тоже";

"Я бы заменила эту модель джинсов на клеш, было бы очень круто под каблук 😍🙌";

"Вы такая красивая и стройная! Как вам удается быть такой худенькой?".

Жена Григория Решетника также поделилась впечатлениями от этого мероприятия.

"Концентрация женской энергии на один кв метр зашкаливает 💗 Когда открываются новые женские магазины в такое сложное время, это всегда вдохновляет 🌸", - признается Кристина.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.