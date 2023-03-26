На своей странице в Instagram Светлана Евдокименко почтила память своей мамы Людмилы Дмитриевны, ушедшей из жизни 17 марта. Она чуть-чуть не дожила до своего 72-летия.

"9 дней…. Благодарю всех за тёплые слова и поддержку! Сложно сейчас думать словами, я стараюсь и верю что Людочка в лучшем мире сейчас!Вспоминаю её улыбку! 🙏🏻 Надо помочь её душе возвыситься, наши позитивные мысли связанные с ней этому поспособствуют 🙏🏻", - написала жена единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко и показала траурное фото своей мамы в молодости.

Руслан Евдокименко и их дочь София в комментариях присоединились к словам Светланы. Поклонники звездной семьи также выражают свои соболезнования:

"В это невозможно поверить... Но Всевышний распорядился иначе. Светлая память 🙏";

"Людмила Дмитриевна была замечательным человеком 🙏🏻Светлая память";

"Царство Небесное нов.Людмиле! Светлая память! Вам крепоти, дай Господи! ❤️".

Напомним, первым о смерти Людмилы Дмитриевны сообщил Руслан Евдокименко. При этом сын Софии Ротару не стал раскрывать причину смерти тещи.

"Люся, ну как же так... 30.03.1951 - 17.03.2023", - написал он под черно-белым фото матери своей жены.

Ранее для Софии Михайловны стал потрясением обстрел центра Киева.

Также напомним, что Леся Никитюк перепела хит Софии Ротару и сказала, есть ли от знаменитой певицы реакция.

Также сообщалось, что София Ротару отказала Кадырову - стало известно, при каких обстоятельствах.