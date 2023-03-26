В этот раз Ксения Мишина спровоцировала украинок новыми кадрами. После того, как она решила рассказать о похудении, прошло несколько дней. Однако тема ее преображения не утихает до сих пор.

Многие разделились во мнениях: либо Мишина перестаралась с откровенностью и частыми демонстрациями тела, либо Мишина не так сильно изменилась - больше уделяя внимания пиару.

«Когда готов к любому хейту 😉» - пишет Ксения в Инстаграм.

В сети рассудили:

«Вы одинока, в душе, в сердце… Жаль, что еще не нашлось мужчины; Но все же должен быть какой-то предел при показе сексуальности публично, поскольку это очень личное; Мотивация на то, чтобы девочки подростки пытали себя диетами; Я разочаровываюсь в вас, Ксения. Просто зачем вы это выставляете, да еще столько раз?;

Это не гордость за свое тело и душу, это просто показуха и восхваление; Это инстаграмма или плейбой? 🤦Красота красотой, а всякому показу есть своя грань; Боже, уже в глазах рябит от ваших костей! Хватит уже!».

Ранее Ксения снова обратила внимание - она правда изменилась за эти четыре месяца, и дело не только в том, что она сбросила девять кг, но и во всей трансформации в целом. Также напомнила Мишина о том, как позаботиться о фигуре лучшим способом.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.