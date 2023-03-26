Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая с начала войны давала много благотворительных концертов за границей, а также выпустила две дуэтные композиции с Верой Брежневой, поделилась в своем Instagram милым видео. Как оказалось, звезда решила возобновить свою рубрику и записала ролик, как исполняет украинскую народную песню.

Как видно, перед камерой Татьяна появилась в уютной комнате, она сидит перед камерой и пронзительно поет народную песню "Чом ти не прийшов". Перед камерой артистка пояивлась в светлой майке, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации TAYANNA написала: "Возобновляю свою рубрику с народными песнями. В этот раз песня "Чом ти не прийшов". Как вам? Какую песню спеть в следующий раз?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы:

"Как красиво, я ваши песни обожаю и даже украинские народные песни".

"Боже, Таяна, только у вас такая магия голоса есть, словно в этих нотках вашего голоса моря, океаны, природа".

"Ангельское пение".

"Спасибо".

"Как же вы невероятно поете".

"Да что за красота".

"Мед для ушей".

"Очень красиво".

"Молодец".

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