Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая с начала войны давала много благотворительных концертов за границей, а также выпустила две дуэтные композиции с Верой Брежневой, поделилась в своем Instagram милым видео. Как оказалось, звезда решила возобновить свою рубрику и записала ролик, как исполняет украинскую народную песню.
Как видно, перед камерой Татьяна появилась в уютной комнате, она сидит перед камерой и пронзительно поет народную песню "Чом ти не прийшов". Перед камерой артистка пояивлась в светлой майке, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа.
В подписи к публикации TAYANNA написала: "Возобновляю свою рубрику с народными песнями. В этот раз песня "Чом ти не прийшов". Как вам? Какую песню спеть в следующий раз?".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы:
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"Как красиво, я ваши песни обожаю и даже украинские народные песни".
"Боже, Таяна, только у вас такая магия голоса есть, словно в этих нотках вашего голоса моря, океаны, природа".
"Ангельское пение".
"Спасибо".
"Как же вы невероятно поете".
"Да что за красота".
"Мед для ушей".
"Очень красиво".
"Молодец".
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