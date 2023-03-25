Популярний український виконавець і музикант Сергій Бабкін, який з початку війни поїхав за кордон з дружиною та трьома дітьми, а пізніше повернувся, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, нещодавно артист розповів шанувальникам, що став амбассадором 127 Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ, і в рамках цієї почесної співпраці військові замовили у нього пісню.

Так, тепер Сергій представив цю композицію, яку було створено на замовлення від військових, але яку він також присвятив усім українцям та захисникам. За словами музиканта, український народ з початку війни довів світові, що бажання бути вільними та волю до перемоги неможливо зламати. А головна наша сила, як зазначив артист, єдність.

У підписі до публікації з новою піснею Бабкін написав: "У моменти, коли мене охоплює лють, злість та ненависть до ворога, я мрію мати суперсилу. Лише одну, але таку, щоб можна було повернути життя всім, хто загинув у цій війні. Думки про це стали поштовхом до написання цієї пісні. Руйнівна війна зробила нас сильнішими. Ми об’єдналися, ми стали єдині. Українці - світлі, добрі, щирі, відверті люди. Подорожуючи з концертами різними містами нашої країни, я вкотре ясно відчув, що Україна непробивна. Коли наші люди об’єднуються, вони стають єдиною стіною, яку не проб’є і не здолає жодне зло. Я присвячую цю пісню кожному українцю та кожному захиснику, який боронить її від ворога. Вона сповнена любові та надії на кращі дні".

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