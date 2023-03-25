Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни багато гастролював за кордоном, а потім також багато виступав перед військовими на передовій та у найгарячіших точках, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно артист відновив закордонні гастролі та тепер поділився кадрами з концерту в Амстердамі.

Так, судячи з фотографій, концерти Святослава проходять з повними залами і з приголомшливою атмосферою. На одному з фото можна побачити, що у пориві виступу артист навіть вибрався на стовпчики на сцені та потужно співає.

У підписі до публікації Вакарчук написав: "Дякую за підтримку, Амстердам!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Дякую за емоції і за все, що ви робите всі ці роки".

"Дякую за цей виступ. Він для мене був новим за відчуттями, не таким як Олімпійський, Таврійські ігри та Палац Спорту. Коли я почула голос Святослава, то сльози лилися самі собою. Я ніби вперше за рік опинилася вдома. Дякую".

"Дякую, що я маю гордість і шалену повагу до себе, що світ, завдяки вам усім, знає та пізнає Україну".

"Це було емейзинг. Енергетика у вас шалена, як завжди".

"Дякую за драйв! Це було неймовірно".

"Дякую вам за чудовий концерт, на кілька годин забула, що я перебуваю не в іншій країні. Прекрасні емоції. Ви неймовірні".

"Велике дякую за концерт: божевільний, драйвовий, чуйний. Ви маєте неймовірний голос, дякую звукорежисеру!".

Нагадаємо, "Кожного разу, як вперше": фаворитка Вакарчука Соловій показала атмосферу своїх концертів.

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