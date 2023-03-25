Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала у своєму Instagram яскравий анонс нового випуску розважального шоу з Олею Поляковою "Дорослі дівчатка". Як відомо, з початку війни зірки потрапили в скандал через те, що випустили кілька знятих раніше випусків російською мовою і продовжили знімати ще кілька теж російською.

Однак після жорсткої критики Оля та Маша остаточно перейшли українською мовою. Дивно, але тепер глядачі почали хвалити знаменитостей за їхню відмінну українську мову та органічність у кадрі.

У підписі до публікації Єфросиніна розповіла про новий випуск і тему, яку вони в ньому порушили: "Нещодавно ми з вами з’ясували, що треба вчитися говорити "Ні". Але тут така історія, що говорити "Так" виявилося не менш заморочливим випробуванням. Від наших "Так" в прийнятті рішень залежить іноді чиєсь життя в різних сенсах. Випуск в нас з @polyakovamusic вийшов ну дуже цікавезний! Мерщій підіймаємо собі настрій за посиланням в моєму профілі. Це зараз зайвим не буде! Дякую, що ви з нами".

Тим часом українці у коментарях почали бурхливо обговорювати новий випуск "Дорослих дівчаток":

"Ох, класний випуск! І такий кайф слухати українську мову! У вас це так круто та органічно, і так смішно! Супер!".

"Кайф, дівчата ви кайф. Тільки подивилася".

"Це точно буде цікаво. Дякую".

"Черговий крутий випуск! Море задоволення! Дякую, дівчата".

"Інджой – це не те слово. Вечір п'ятниці, пивка та мої "Дорослі дівчата". Повний релакс!".

"Люблю ваші випуски, давно так не сміялася. Дякую за прекрасний настрій".

"Шикарний випуск! Дякую за неймовірний випуск, море позитивних емоцій і гарний настрій, який до цього був дуже не дуже. Люблю вас!".

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