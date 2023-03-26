Популярный украинский музыкант Святослав Вакарчук, который много вступал для военных на передовой, а сейчас возобновил свой заграничный тур в поддержку Украины, поделился своем Instagram необычной рекомендацией. Как оказалось, артист рассказал об украинском фильме "Памфир" и посоветовал украинцам сходит на него в кино.

По словам Святослава, этот фильм очень глубокий и, что самое главное, украинский. Он был снят в украинских Карпатах, на Буковине, и ему стоя аплодировали на кинофестивале в Каннах.

В подписи к публикации Вакарчук рассказал: "Памфир" – глубокое, украинское кино. Именно такие фильмы двигают украинское кино вперед. События фильма сочетают в себе черты семейной и криминальной драм и разворачиваются в украинских Карпатах, на Буковине. Высокая эстетика, внимание к культурным кодам, серьезная работа художников, напряженный сюжет отдельно отмечают актерские и режиссерские работы. Памфир – лента, которой на премьере в Каннах зал аплодировал стоя. По возможности обязательно пойдите в кино. Фильм уже в прокате".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"К сожалению, никакой рекламы, кроме Вашей".

"Уже слышала об этой ленте. Но действительно рекламы совсем мало. К сожалению. О "Мавке" кричали со всех сторон. А о серьезном кино тишина".

"Спасибо, Святослав. Услышала впервые о фильме от Виталия Гордиенко (Отряд киноманов). Если уж такие люди рекомендуют, обязательно сходим".

"Спасибо. Обязательно посмотрю".

"Спасибо. Есть у нас в кинотеатрах, обязательно сходим".

"В Киеве висят афиши этого фильма, спасибо за рекомендацию".

"Спасибо. Вы лучший, Святослав Вакарчук".

Напомним, "Энергетика у вас безумная": Вакарчук после выступлений на передовой зажег в Амстердаме.

Как сообщала Politeka, "Так круто и органично": Ефросинину и Полякову неожиданно похвалили за украинский язык.

Также Politeka писала, что "Полна любви и надежды": Бабкин представил песню, которую написал на заказ украинских защитников.