Шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич оригинально посмеялся над тем, как ведут себя Даша Квиткова и Катерина Репяхова в сети.

В этот раз Анатолий Анатолич посмеялся в Инстаграм над поведением некоторых публичных личностей. Даша Квиткова, которая все время рассказывает о своей одежде в сети и позирует в белье, а также молодая жена Павлику, решившая пропиариться за счет своей пластики.

Обе блогерши удивили потребительским отношением ведущего, который не мог промолчать и посмеялся за этой "пробежкой" за подписками и лайками.

К примеру, Катерина Репяхова не стала скрывать, что сразу после пластики носа и подбородка закрыла аккаунт ради внимания - за несколько дней к ней добавились около 10к человек. А вот Квиткова после расставания с Добрыниным сразу дала интервью об этом - не прошло и недели.

«Только качественный и полезный контент. Подписка. Лайки. Комментарий. Репост. Просто набор каких-то слов бессмысленных» - посмеялся Анатолич.

В сети поддержали пародию на Репяхову: «😂 Это топ; Аааа я поняла о ком речь; У нее пару дней назад спросили сколько к ней пришло подписчиков после такой операции; у нас любят такое смотреть: кто что нарастил или отрезал; И еще не все, забыли за подтяжку)».

С Квитковой ведущий тоже не стал мелочиться: «Подскажите, какие сейчас гивеи проходят. Хочу себе больше подписчиков набрать».

«Эта Квиткова вообще не интересна! Я до не подписана, но рады любопытству зашла к ней на страницу и сразу вышла!; 😂 хоть кто-то об этом сказал👏👍; 😂 пожалуйста, продолжайте; Мой вам совет, не будьте как Даша. Будьте лучше. Начинайте "рубрик" без белья».

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".