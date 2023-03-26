Популярный ведущий продолжает впечатлять украинцев забавными роликами, полезными высказываниями. Анатолий Анатолич также рассказывает и о своей семье, получая много реакций от украинцев.
«С пониманием благодарности за мирные вечера в Киеве. То, что раньше было для нас привычным, сейчас счастье. Это как тосты наших дедушек, говоривших о мирном небе.
Какое еще мирное небо? – думал я, когда слышал это. Теперь мы все немного превратились в бабушек и дедушек, которые во всех тостах желали мира. Ну и пусть. Главное чтобы свершилось. Всем мирную ночь. На фото Алиса на Контрактовой.» - поделился Анатолич.
«Вау какое крутое фото; Всем спокойной ночи!; Это бесценно; Супер, счастье семье; Всем мирной и спокойной ночи; Анатольевич справедлив с какой-то стороны, забавный».
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Также на своей странице в Instagram ведущий рассказал, что дружит со Светланой Лободой уже много лет.
Шоумен подчеркнул, что его семья и семья Лободы, которая крестила его старшую дочь, всегда вместе в важные моменты жизни, и показал архивное фото, где певица держит на руках его сына Нила сразу после рождения.
Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.
Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.
Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".