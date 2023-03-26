Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после долгих лет карьеры в россии отказалась от всего там с 24 февраля 2022 года, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась необычным видео и рассказала о впечатляющем успехе своего украинского альбома.

Как известно, после побега из россии Светлана начала выпускать украиноязычные песни, но и есть в ее новом репертуаре и российские композиции. Все они вошли в новый альбом звезды, под названием "Made In U", который сразу после выхода получил впечатляющий отклик у слушателей.

В коротком ролике Лобода показала, видимо, лирик-видео на одну из украинских песен. Она запечатлена в необычной локации на высоте, и снята с интересных ракурсов. Перед камерой звезда появилась в темном платье с открытой спиной, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и печальный вид.

В подписи к публикации Светлана рассказала об успехе нового альбома: "Made In U" – первое место среди всех мировых альбомов в Украине и более 1 000 000 прослушиваний за первые сутки только на Spotify! Топ-3 среди популярнейших альбомов Казахстана, Латвии, Эстонии, Армении, Грузии и Молдовы. И попадание в главные чарты всего мира – от Германии и Австрии до Египта и ОАЭ. И это только первый день. Я поражена, благодарна и безгранично счастлива. Благодарю каждого, кто слушает и испытывает ту безграничную любовь, которую я вложила в каждую песню альбома "Made In U". Я творю для вас! Дальше – больше".

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