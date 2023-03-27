Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая вот-вот станет мамой уже третьего ребенка, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные домашние фото и рассказала о неожиданной функции своего беременного живота.
Как видно, на новых снимках Светлана запечатлена в просторной комнате, она умостилась на диване и о чем-то задумалась. Перед камерой артистка появилась в забавном полосатом костюмчике, который только подчеркнул ее беременность. При этом на живот певица поставила кружку со своим напитком, которая там отлично держится.
В подписи к публикации Тарабарова написала: "Буду скучать по этой супер-функции". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:
"Кайф. Я тоже так делала".
"Какие вы красивые. И у меня тоже есть такая фотка".
"Тоже так делала, а живот уже опустился".
"Супер. Такое классное ощущение и классный период беременность. Наслаждайтесь".
"Можно еще повторить".
"Думаю, все мамочки так делали. Было очень удобно".
"Круто, функция на несколько месяцев".
"Так вот зачем вы уже в третий раз забеременели".
"Очаровательная и красивая. Обнимаю вас".
"Вы просто классная".
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