Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая вот-вот станет мамой уже третьего ребенка, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные домашние фото и рассказала о неожиданной функции своего беременного живота.

Как видно, на новых снимках Светлана запечатлена в просторной комнате, она умостилась на диване и о чем-то задумалась. Перед камерой артистка появилась в забавном полосатом костюмчике, который только подчеркнул ее беременность. При этом на живот певица поставила кружку со своим напитком, которая там отлично держится.

В подписи к публикации Тарабарова написала: "Буду скучать по этой супер-функции". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Кайф. Я тоже так делала".

"Какие вы красивые. И у меня тоже есть такая фотка".

"Тоже так делала, а живот уже опустился".

"Супер. Такое классное ощущение и классный период беременность. Наслаждайтесь".

"Можно еще повторить".

"Думаю, все мамочки так делали. Было очень удобно".

"Круто, функция на несколько месяцев".

"Так вот зачем вы уже в третий раз забеременели".

"Очаровательная и красивая. Обнимаю вас".

"Вы просто классная".

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