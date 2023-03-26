В этот раз на своей странице в Instagram Тарас Цымбалюк возмутился, почему в Украине так затягивают с переименованием улиц. По мнению актера, названия улиц – это культивация истории и сознания, и в этом плане его всегда радовал Львов.

"Во-первых, там самая большая концентрация великих украинцев и вообще великих людей. И еще, там этот вопрос очень вовремя оброс логикой. Например, улица гениального новеллиста мирового значения - Василия Стефаника находится в городе Льва, потому что он там жил. Там и известная научная библиотека названа в его честь – логично. Там жил, творил и украшал мир один из глубочайших представителей человечества – Иван Яковлевич Франко: университет, улица, дом, ставший музеем – все есть. И еще, там есть масса приятных деталей: например, к дому Франко ведет улица, названная в его честь, и по дороге видим памятник его другу - Ивану Трушу - великому украинскому художнику. Клево!", - пишет артист.

Также там в названиях отмечены Данило Галицкий, Вячеслав Чорновил, Игорь Билозир, Амвросий Бучма, Степан Бандера и другие выдающиеся личности, родившиеся или жившие и творившие во Львове.

"Думаю, в конце концов пора все разложить по полочкам во всех городах Украины. Каждый наш город - неповторимый, его история - уникальна. Кто как не мы-украинцы должны поднимать подобные вопросы. Я не понимаю, почему в столице самая высокая фигура - какая-то совковая, прости господи, "родина-мать"? Что до сих пор делает щорс верхом на коне, на бульваре Шевченко? Еще совок пытался иллюзорно создать поддержку к украинской интеллигенции, закрывав практически все именами Шевченко и Франко. Никто не собирается преуменьшать авторитет этих двух гениев, но у нас еще много великих людей!", — подчеркнул Тарас Цымбалюк.

Напомним, расставшись со своей второй женой Антониной, Тарас Цымбалюк удалил со своей страницы в соцсети их совместные фото.

Уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.