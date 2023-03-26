В этот раз Анна Кошмал порадовала своих поклонников пикантным контентом. Она уже не раз делилась своими достижениями в йоге, которые помогают ей поддерживать стройность тела. На этот раз Анна решила продемонстрировать свою фигуру более смело и оригинально, с единым акцентом.

В своем Instagram аккаунте она опубликовала фотографию, на которой была одета в черный боди с пикантными вырезами. Актриса подтвердила, что у нее действительно стройная и подтянутая фигура. Вместо комментариев под фото, Анна привела цитату известного дизайнера Джанфранко Ферре.

«Квиткова, Мишина, и вы туда же; Женщина, что вы вытворяете!; Ну очень хорошо!; Лучшее Мишиной; Как красиво и женственно❤; Ох ты же Боженко, какая красота;

Ой ой ой, совсем другое амплуа, Вам подходит; Как Вы умеете перевоплощаться, такое мастерство!; Это вообще законно такая красота».

Ранее Анна рассказала, что у нее бывает очень напряженный график и иногда все расписано наперед. Потому она может быть долгое время в разлуке со своим мужем и сыном. Но тем не менее такая жизнь дает ей некоторую мотивацию.

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