Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и все, что связано с этой темой. Так, в этот раз артист опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором смешно обыграл новость о расконсервации танков в россии.

Так, в ролике Юрий перевоплотился в ведущего новостей и специального корреспондента, и они между собой обсуждали расконсервацию танка в одном из российских городов прямо с постамента на площади. Выглядит это весьма забавно и даже правдоподобно.

В подписи к видео на ютуб Великий написал: "Недавно в одном из эфиров Соловьева обсуждался вопрос расконсервации танков Т-54. Его собеседник заявил, что кроме Т-54, если понадобится, то снимут еще с постаментов и Т-34, из которых смогут укомплектовать бронетанковую дивизию. И при этом добавил, что шутки на эту тему неуместны. В общем, друзья, небольшой новостной сюжет на тему расконсервации тех самых Т-34 с постаментов".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Юрия:

"Как четко у вас удается так корчить рожу, и передавать ту нелепость, которая происходит".

"Под Москвой был музей танков, интересно они уже все выехали постоять?".

"Юрий, как всегда, смех через слезы. Невозможно не улыбнуться".

"Спасибо за положительные эмоции!".

"А крейсер аврора?".

"Это шедевр".

"Ведущий сам в шоке".

"Бомж в танке, это что-то".

"Я валяюсь. Это реально смешно".

"Это шедевр".

"Юрий, вы талант-талантище".

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